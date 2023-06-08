Разработаны правила полетов дронов над российскими городами

Запуск беспилотных летательных аппаратов над населёнными пунктами может быть разрешен только на высотах менее 150 метров и в специальных зонах. При этом для находящихся в зоне прямой видимости пилота дронов массой до 30 килограмм не надо будет подавать план полета, следует из разработанного Минтрансом проекта постановления правительства, вносящего изменения в федеральные правила использования воздушного пространства России.

Предполагается, что специальные зоны полетов беспилотников будет устанавливать само министерство по представлению органов местного самоуправления. Для полета вне них, а также на больших высотах, дроны должны будут оборудованы постоянной двухсторонней радиосвязью с органом аэронавигации — Госкорпорацией по организации воздушного движения.

При этом планы полетов дронов можно будет подавать через интернет или через телефонную сеть. Кроме того, проект постановления предполагает упростить порядок применения дронов в сельском хозяйстве.

В конце мая документ был направлен в профильные федеральные органы власти для согласования. В Минцифры факт его получения признали. При успешном согласовании новые правила вступят в силу с марта 2024 года.