Разработчик БЭК «Визир» увеличил скорость дрона до 90 км/ч

Прирост скорости произошёл благодаря установке нового бензинового двигателя. Ранее дрон оснащался дизельным агрегатом.

Холдинг ВПК KMЗ специализируется на выполнении государственных оборонных заказов, в том числе на производстве катеров для российских силовых структур и морских дронов.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания начнёт продвигать на внешний рынок новые безэкипажные катера «Визир», «Оркан» и «БЭК-1000». Эти катера были впервые продемонстрированы иностранным заказчикам на Международном военно-морском салоне в Кронштадте в 2024 году.

«Что можно сказать про "Визир", это то, что он в этом году сменил дизельный двигатель на бензиновый, чтобы стать быстрее на 25 процентов, то есть он выйдет на скорость 90 километров в час», — подчеркнул Даниленко.