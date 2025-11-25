Разработчик электромобиля «Атом» получил сертификат безопасности ASIL D

По словам руководитель отдела обеспечения безопасности и стратегических коммуникаций бренда Атом Романа Шведова, соответствие строгим требованиям безопасности — это ключевая задача для массового внедрения автономных автомобилей. Сертификат подтверждает возможность компании разрабатывать как системы помощи водителю, так и полностью автономные транспортные средства.

Получение сертификата открывает перспективы для поставок программного обеспечения и аппаратных комплексов для серийных автомобилей по всему миру. Разработки компании также могут применяться в интеллектуальных транспортных системах и проектах «умных» городов.