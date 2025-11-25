Разработчик электромобиля «Атом» получил сертификат безопасности ASIL D

Опубликовано 25 ноября 2025, 15:461 мин.
Разработчик электромобиля «Атом» получил сертификат безопасности ASIL DЭто высший уровень надежности для систем автономного вождения
Компания «КАМА», создающая электромобиль «Атом», первой в России среди автопроизводителей получила сертификат соответствия ASIL D. Этот международный стандарт ISO 26 262 определяет функциональную безопасность электронных систем транспортных средств, а уровень D является максимальным.
По словам руководитель отдела обеспечения безопасности и стратегических коммуникаций бренда Атом Романа Шведова, соответствие строгим требованиям безопасности — это ключевая задача для массового внедрения автономных автомобилей. Сертификат подтверждает возможность компании разрабатывать как системы помощи водителю, так и полностью автономные транспортные средства.
Получение сертификата открывает перспективы для поставок программного обеспечения и аппаратных комплексов для серийных автомобилей по всему миру. Разработки компании также могут применяться в интеллектуальных транспортных системах и проектах «умных» городов.