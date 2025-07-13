Разработчик комплектующих для нефтегазовой отрасли вошёл в ОЭЗ «Технополис Москва»

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что «АГВ» планирует выпускать до 20 000 деталей в год с запуском производства в конце 2026 года. Министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов отметил активное развитие промышленной инфраструктуры в ОЭЗ.

Генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дёгтев подчеркнул, что статус резидента предоставит разработчику высокотехнологичных комплектующих налоговые льготы и режим свободной таможенной зоны.

Основатель «АГВ» Никита Лебедев заявил, что новая площадка увеличит объёмы продукции в 3–4 раза и создаст базу для экспорта.

«По задаче Сергея Собянина город оказывает всестороннее содействие столичным предприятиям стратегических отраслей. Так, резидентом столичной ОЭЗ стала компания, которая занимается разработкой высокотехнологичных комплектующих для нефтегазовой отрасли. Этот статус позволяет получать широкую городскую поддержку, в том числе налоговые преференции и разнообразные льготы. Новый резидент ОЭЗ "Технополис Москва" планирует запустить импортозамещающее производство компонентов для поршневых компрессоров и газопоршневых двигателей. Инвестиции в проект, благодаря которому будет создано около 140 новых высокотехнологичных рабочих мест, превысят 1,3 миллиарда рублей», — передаёт слова Ликсутов пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.