Разработчик рассказал, как будут управлять российским роботом в открытом космосе

Разработанный в НПО «Андроидная техника» робот «Теледроид» будет использоваться на внешней поверхности Международной космической станции и управляться с корабля, заявил ТАСС исполнительный директор объединения Евгений Дудоров.

«Теледроид» проведет целый ряд испытаний в открытом космосе. Какие-то задачи, к примеру, захвата предметов и их перемещения робот сможет выполнять автономно, отметил разработчик.

Контракт на разработку робота с РКК «Энергия» был подписан в конце марта 2021 года. Полностью функциональный макет «Теледроида» будет готов к концу 2023 года, после чего его испытают в условиях, приближенных к реальным. Импортных компонентов в аппарате совсем немного, подчеркнул Дударев.