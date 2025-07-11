Разработчики «Смуты» вместо дополнения представят новую игру «Земский собор»

Игра не содержит ролевых элементов, ориентирована на клиповый формат и насыщенное действие. Сюжет разворачивается вокруг казака Кирши, события происходят после Смутного времени. В игре будут реализованы новые боевые элементы, сюжетные линии и система мирного взаимодействия между персонажами.

Для владельцев «Смуты» доступ к «Земскому собору» будет бесплатным, остальные пользователи узнают цену позже. Это часть новой стратегии Cyberia Nova, направленной на уменьшение текста, увеличение действия и патриотический настрой.

Новый проект финансировался за счёт доходов от «Смуты» и внешних инвестиций. Текущий бюджет игры составил около 280 млн рублей.