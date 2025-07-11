Опубликовано 11 июля 2025, 09:451 мин.
Разработчики «Смуты» вместо дополнения представят новую игру «Земский собор»Для владельцев предыдущей игры новый тайтл будет бесплатным
Российская студия Cyberia Nova, разработчик игры «Смута», анонсировала новую самостоятельную игру, которая ранее планировалась как дополнение, — «Земский собор». Релиз нового тайтла запланирован на 4 ноября 2025 года, в День народного единства.
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Игра не содержит ролевых элементов, ориентирована на клиповый формат и насыщенное действие. Сюжет разворачивается вокруг казака Кирши, события происходят после Смутного времени. В игре будут реализованы новые боевые элементы, сюжетные линии и система мирного взаимодействия между персонажами.
Для владельцев «Смуты» доступ к «Земскому собору» будет бесплатным, остальные пользователи узнают цену позже. Это часть новой стратегии Cyberia Nova, направленной на уменьшение текста, увеличение действия и патриотический настрой.
Новый проект финансировался за счёт доходов от «Смуты» и внешних инвестиций. Текущий бюджет игры составил около 280 млн рублей.