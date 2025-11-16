Разработки со всей России покажут на выставке V Конгресса молодых учёных

Выставки будут организованы по тематическим разделам: «Аллея партнёров», «Перекрёсток возможностей», «Аллея научных инициатив» и «Наука».

Министерство образования и науки России представит ключевые проекты и программы развития на своём стенде «Социоцентр ФГНУ». Общественный совет при Минстрое продемонстрирует городские решения, а Министерство транспорта — симуляторы виртуальной реальности и инновационные системы. Росатом проведёт лекции и выставки, посвящённые будущему атомной энергетики.

Ведущие компании, такие как Ростех, Сибур и Яндекс, представят свои последние разработки. Проект «Наша лаборатория» объединит производителей научных приборов. Региональные и научно-образовательные центры представят свои достижения.

Дети и молодёжь примут участие в соревнованиях по робототехнике, организованных Движением «Первые».

«Выставка V Конгресса молодых учёных — традиционная площадка для демонстрации научных достижений и технологических новинок от ведущих вузов, компаний и научно-образовательных центров», — сказано в сообщении организаторов.