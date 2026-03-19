Разработку СевГУ для проектирования электроники внедрили в Росатом

Интеграция даст инженерам атомной отрасли возможность просчитывать параметры изделий, не прибегая к дорогостоящему и долгому изготовлению прототипов. Разработка является импортозамещающей.

Изначально «Гамму» создавали как учебную программу для студентов СевГУ — из-за санкций западный софт стал недоступен. Когда ограничения затронули всю страну, разработка оказалась востребована на рынке. Коммерциализация стала рекордной для вуза: права на изобретение продали инвестору за 45 млн рублей, а пользовательские лицензии принесли ещё более 10 млн.

По словам основателя корпорации ITG Дмитрия Гачко, «Гамма» дополнит собственную САПР-инфраструктуру Росатома, обеспечив поддержку расчётов в области сверхвысоких частот и микроэлектроники. В отличие от западных аналогов, программа не передаёт данные о разрабатываемой продукции на зарубежные серверы, что критически важно для чувствительных отраслей.

«У Росатома давно и успешно наработана своя экосистема, в том числе успешно функционирует собственная САПР-инфраструктура, которая применима не только в атомной промышленности, но и в других сферах. Однако системы бывают разные. Конкретно САПР "Гамма" обеспечит поддержку расчётов в области СВЧ и микроэлектроники благодаря интеграции различных специализированных решателей», — рассказал Дмитрий Гачко.