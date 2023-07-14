Разведывательные корабли российского флота дооснастят протводроновыми модулями

Разведывательные корабли Военно-морского флота РФ проекта 18280 типа «Юрий Иванов» и проекта 03182Р усилят специальными средствами для защиты от надводных беспилотников, в том числе и дистанционно управляемыми боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами.

Модуль будет оснащен лазерным дальномером и автоматом сопровождения целей. Оператор установки может наблюдать за целями с помощью камеры и тепловизора.

Прежде всего новые модули планируется установить на корабль «Иван Хурс», атакованный в мае беспилотниками к северо-востоку от Босфора. Кроме того, поставят из на два корабля проекта 18280, строить которые предполагается с 2024 года на петербургской Северной верфи.

Будут довооружены боевыми модулями и два средних разведывательных корабля нового проекта 03182Р, которые строятся на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане — а также планируемая к закладке их пара.