Опубликовано 15 апреля 2026, 17:25
РБК: операторы и маркетплейсы начали предупреждать россиян о проблемах с VPN

Минцифры рекомендовало площадкам ограничивать доступ с 15 апреля
МТС, «МегаФон», «Билайн», а также Ozon и VK Видео стали показывать пользователям уведомления о том, что включённый VPN может мешать работе приложений. Минцифры ранее призвало площадки с 15 апреля ограничивать доступ для россиян с активным VPN. Участники рынка пока заняли выжидательную позицию. Об этом сообщает РБК.
При входе в приложение МТС предупреждает: «Включён VPN. Данные могут не отображаться». «МегаФон» просит отключить VPN, «чтобы в приложении всё работало хорошо». «Билайн» тоже советует убрать VPN — тогда приложение работает лучше. Ozon после входа пишет: «У вас включён VPN. Он может мешать работе приложения». VK Видео предлагает отключить VPN, потому что без него «приложение работает лучше».

Источник РБК в одной из компаний, получивших соответствующее указание, рассказал, что большинство участников рынка заняли выжидательную позицию. При этом ограничения не будут касаться корпоративных VPN, которые не используются для доступа к запрещённым ресурсам. Таким образом, пока предупреждения носят рекомендательный характер, но техническая возможность блокировок уже закладывается.

