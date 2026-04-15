РБК: операторы и маркетплейсы начали предупреждать россиян о проблемах с VPN

При входе в приложение МТС предупреждает: «Включён VPN. Данные могут не отображаться». «МегаФон» просит отключить VPN, «чтобы в приложении всё работало хорошо». «Билайн» тоже советует убрать VPN — тогда приложение работает лучше. Ozon после входа пишет: «У вас включён VPN. Он может мешать работе приложения». VK Видео предлагает отключить VPN, потому что без него «приложение работает лучше».

Источник РБК в одной из компаний, получивших соответствующее указание, рассказал, что большинство участников рынка заняли выжидательную позицию. При этом ограничения не будут касаться корпоративных VPN, которые не используются для доступа к запрещённым ресурсам. Таким образом, пока предупреждения носят рекомендательный характер, но техническая возможность блокировок уже закладывается.

«Операторы связи и маркетплейсы начали показывать пользователям плашку с рекомендацией отключить VPN для нормальной работы приложений. Минцифры ранее призвало площадки с 15 апреля ограничить доступ для россиян с активным VPN», — сказано в материале РБК.