Река Дон начала чаще «цвести». Это вредно для экологии региона

Как сообщается, Ростовская область столкнулась с маловодьем весной и летом 2025 года из-за аномально тёплой осени 2024 года на фоне малых осадков. Заметно снизился уровень воды в Цимлянском водохранилище.

Эвтрофикация (насыщение биогенными веществами) реки и изменения в структуре сообществ гидробионтов (организмов, которые приспособлены к обитанию в водной среде) влияют на качество воды и экологию региона. В борьбе с «цветением» воды в Дону помогут водосберегающие технологии, а также повторное использование сточных вод и капельное орошение. Это может повлиять на ситуацию с маловодьем и его последствиями.

«В сумме эти процессы — [климатические изменения, антропогенные воздействия] — приводят к эвтрофикации водоёма (насыщению биогенными веществами) и сказываются на структуре сообществ гидробионтов всего водотока. Например, происходят изменения в сезонной динамике фитопланктона и в его составе (замена одних видов водорослей на более устойчивые к органическому загрязнению), а также учащаются опасные последствия этих трансформаций: заморные явления, "цветение" воды, выработка водорослями токсинов и одоронатов», — сказано в сообщении пресс-службы научной организации.