Ректор академии имени Гнесиных заявил, что ИИ не сможет заменить композиторов

По словам эксперта, нейросети создают музыку по заданным алгоритмам, что приводит к однотипным результатам. Они не способны генерировать по-настоящему оригинальные и нестандартные произведения, поскольку работают в рамках заложенных программ.

Рыжинский отметил, что новые технологии всегда вызывали споры в профессиональной среде. Например, появление электронных синтезаторов также первоначально воспринималось негативно. Однако со временем они стали инструментом для создания уникального музыкального продукта.

Искусственный интеллект может выступать в роли помощника для композиторов, но не способен полностью заменить живого творца.