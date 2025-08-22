Ректор академии имени Гнесиных заявил, что ИИ не сможет заменить композиторов

Опубликовано 22 августа 2025, 21:591 мин.
Ректор академии имени Гнесиных заявил, что ИИ не сможет заменить композиторовИз-за отсутствия оригинальности в музыке
Ректор академии имени Гнесиных Александр Рыжинский высказал мнение о невозможности замены композиторов искусственным интеллектом (ИИ). Об этом он заявил в ходе IV Международного детского культурного форума, который проходит в Москве.
По словам эксперта, нейросети создают музыку по заданным алгоритмам, что приводит к однотипным результатам. Они не способны генерировать по-настоящему оригинальные и нестандартные произведения, поскольку работают в рамках заложенных программ.
Рыжинский отметил, что новые технологии всегда вызывали споры в профессиональной среде. Например, появление электронных синтезаторов также первоначально воспринималось негативно. Однако со временем они стали инструментом для создания уникального музыкального продукта.
Искусственный интеллект может выступать в роли помощника для композиторов, но не способен полностью заменить живого творца.