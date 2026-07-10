В России
Опубликовано 10 июля 2026, 15:35
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Ректор ЗГУ: наземные и морские дроны идут в Арктику, воздушным мешает погода

Беспилотники вытеснят людей из арктических шахт
Ректор Заполярного государственного университета имени Н.М. Федоровского (ЗГУ) — «самого северного ВУЗа страны», — Евгений Голубев рассказал, что беспилотная техника всё активнее внедряется в Арктике — на земле и на море. По его словам, уже сейчас людей убирают из опасных зон рудников, оставляя машины под дистанционным управлением. А вот воздушные беспилотники в суровых арктических условиях пока не прижились — мешают метеоусловия.
Ректор ЗГУ: наземные и морские дроны идут в Арктику, воздушным мешает погода

© Пресс-служба ЗГУ

По словам Голубева, рудники становятся всё более безлюдными: в опасных местах работают машины, которыми управляют операторы наверху. В перспективе технику с джойстиками заменят полностью автономные беспилотные системы — они будут сами принимать решения и синхронизироваться с инженерами. Для этого понадобятся специалисты нового профиля — инженеры-интеграторы.

Шахты идеально подходят для беспилотников: это закрытые объекты, где можно точно разметить маршруты, в отличие от дорог общего пользования. Однако воздушные дроны в Арктике пока не летают — мешают сильные ветры и морозы. Зато активно развивают 3D-печать металлом: запчасти для горной техники проще печатать на месте, чем везти через полстраны. В ЗГУ уже строят учебно-производственный комплекс для такой печати.

«Мы разворачиваем большой проект по созданию учебно‑производственного комплекса 3D‑печати металлом. Запчасти для горной техники не имеет смысла перевозить в Арктику через полстраны, особенно в настоящее время, когда усложнилась логистика поставок», — подчеркнул Голубев.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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