Ректор ЗГУ: наземные и морские дроны идут в Арктику, воздушным мешает погода

По словам Голубева, рудники становятся всё более безлюдными: в опасных местах работают машины, которыми управляют операторы наверху. В перспективе технику с джойстиками заменят полностью автономные беспилотные системы — они будут сами принимать решения и синхронизироваться с инженерами. Для этого понадобятся специалисты нового профиля — инженеры-интеграторы.

Шахты идеально подходят для беспилотников: это закрытые объекты, где можно точно разметить маршруты, в отличие от дорог общего пользования. Однако воздушные дроны в Арктике пока не летают — мешают сильные ветры и морозы. Зато активно развивают 3D-печать металлом: запчасти для горной техники проще печатать на месте, чем везти через полстраны. В ЗГУ уже строят учебно-производственный комплекс для такой печати.

«Мы разворачиваем большой проект по созданию учебно‑производственного комплекса 3D‑печати металлом. Запчасти для горной техники не имеет смысла перевозить в Арктику через полстраны, особенно в настоящее время, когда усложнилась логистика поставок», — подчеркнул Голубев.