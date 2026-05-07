«Ремвооружение» получило лицензию Росатома для работы над атомным флотом

Лицензия позволяет бюро разрабатывать проектную документацию для ремонта, модернизации и утилизации судов с ЯЭУ, а также оказывать услуги по транспортировке элементов систем. Сейчас специалисты уже работают над документацией для формирования реакторных отсеков и обращения с критически важными компонентами.

Бюро сохранит партнёрство с ключевыми судоремонтными предприятиями Мурманска.

«Статус лицензированного подрядчика подтверждает высокий уровень технических компетенций конструкторско‑технологического бюро и открывает возможность полноценно участвовать в стратегических проектах по обеспечению жизненного цикла атомного флота. Выход на рынок услуг в этой сфере станет катализатором формирования новой отраслевой экосистемы. Мы видим значительный потенциал для кооперации с судостроительными и судоремонтными предприятиями, научными центрами и операторами Северного морского пути. Совместная работа позволит ускорить внедрение передовых решений и в итоге сделать арктическое судоходство более безопасным, надежным и экономически эффективным», — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.