В России
Опубликовано 17 июня 2026, 16:45
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Решетников: в России создали самую технологичную систему киберзащиты в мире

Благодаря текущей геополитической ситуации
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на форуме Россия — АСЕАН заявил, что текущая геополитическая ситуация позволила стране сформировать самую технологичную и защищённую систему кибербезопасности в мире. По его словам, в России уже создана комфортная регуляторная среда в сфере электронной торговли.
Решетников: в России создали самую технологичную систему киберзащиты в мире
© Sk.ru, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

Выступая на пленарной сессии форума в Казани, министр подчеркнул, что вызовы последних лет стали стимулом для развития собственных технологий защиты. Министр отметил, что как раз «текущая геополитическая ситуация» позволила России сформировать самую технологическую и наиболее защищённую систему кибербезопасности в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Также глава Минэкономразвития подчеркнул, что созданная система охватывает не только государственные структуры, но и электронную торговлю, для которой в России сформирована комфортная регуляторная среда. Ранее в ведомстве неоднократно отмечали, что развитие цифровых сервисов напрямую зависит от надёжной защиты данных пользователей и бизнеса.

«В России создана комфортная регуляторная среда в этой сфере [электронной торговли], а текущая геополитическая ситуация позволила нам сформировать самую технологическую и защищённую систему кибербезопасности в мире», — заявил Решетников.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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