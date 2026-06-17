Решетников: в России создали самую технологичную систему киберзащиты в мире

Выступая на пленарной сессии форума в Казани, министр подчеркнул, что вызовы последних лет стали стимулом для развития собственных технологий защиты. Министр отметил, что как раз «текущая геополитическая ситуация» позволила России сформировать самую технологическую и наиболее защищённую систему кибербезопасности в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Также глава Минэкономразвития подчеркнул, что созданная система охватывает не только государственные структуры, но и электронную торговлю, для которой в России сформирована комфортная регуляторная среда. Ранее в ведомстве неоднократно отмечали, что развитие цифровых сервисов напрямую зависит от надёжной защиты данных пользователей и бизнеса.

«В России создана комфортная регуляторная среда в этой сфере [электронной торговли], а текущая геополитическая ситуация позволила нам сформировать самую технологическую и защищённую систему кибербезопасности в мире», — заявил Решетников.