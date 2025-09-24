Резиденты Московского кластера видеоигр получат льготы фонда «Сколково»

Кластер, открытие которого запланировано на этот год, создается Агентством креативных индустрий Москвы. Он расположится на пяти этажах бизнес-центра на улице Николы Теслы и объединит разработчиков игр и анимации. Помимо налоговых льгот, резиденты получат доступ к льготной аренде помещений от 1,2 тысячи рублей за квадратный метр в первый год.

Как отметил руководитель департамента культуры Алексей Фурсин, кластер станет экосистемой полного цикла — от создания продукта до его продвижения на международных рынках. Резиденты смогут использовать современное оборудование, участвовать в акселерационных и образовательных программах.

Заместитель председателя правления фонда «Сколково» Станислав Волошин добавил, что для игровых студий запускается ускоренная процедура вступления в инновационный центр. Это позволит компаниям с первых дней получать доступ ко всем возможностям экосистемы, включая таможенные льготы и сниженные страховые взносы.