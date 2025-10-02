Резиденты Сколково покажут цифровую платформу для анализа генетических данных

В частности, компания «Моторика» представит роботизированную руку — бионический многосхватный протез предплечья, — способную поднимать до 10 кг. Устройство оснащено датчиками для работы с мышцами и специальным захватом. Также будет показана углеродная нога, которую можно использовать в различных целях.

«Артген биотех» представит новое средство для лечения ишемии и материал, стимулирующий рост костей. В 2019 году этот материал был одобрен для использования в стоматологии как первый в мире остеопластический материал с нуклеиновыми факторами.

«Рапид Био» покажет экспресс-тесты для выявления антибиотиков в молоке и диагностики ВИЧ. Эти тесты планируется экспортировать в другие страны, а некоторые из них уже используются в Казахстане.

«Пластилин» представит компьютерную программу для фермеров, которая отслеживает генетические особенности животных и помогает предсказывать оптимальные условия для их выращивания. Компания также разрабатывает методы укрепления растений путём генной инженерии.