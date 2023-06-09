РКН против пиратов: более 400 тыс. сайтов заблокировано за первый квартал 2023 года

В первом квартале 2023 года Роскомнадзор заблокировал 400 000 пиратских сайтов, что на 40% больше, чем в прошлом году. Преимущественно это связано с ростом пиратского контента, особенно фильмов. Аналитики прогнозируют увеличение пиратских фильмов на 70% к концу 2023 года. Глава аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отметил, что количество новых пиратских сайтов превышает число закрытых, что является причиной роста.

Если владелец сайта с пиратским контентом не выполняет решение суда и не удаляет нарушающий авторское право материал, то сайт блокируется. Роскомнадзор также борется с фейковыми материалами, и в ходе спецоперации было заблокировано более 172 000 сайтов.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал свою поддержку использованию пиратского контента, считая, что большее разнообразие контента — лучше. Он выразил предпочтение за бесплатным доступом к контенту. В марте 2022 года голливудские студии, включая Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount, временно приостановили прокат фильмов в России из-за военной спецоперации на Украине. Тем не менее, Алексей Воронков, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров, сообщил в июле 2022 года, что Disney, Sony и Paramount ищут способы параллельного импорта фильмов в Россию.