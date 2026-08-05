РКН за июль заблокировал 2 580 фишинговых ресурсов и 944 сайта с вредоносным ПО

Чаще всего атаки совершались с IP-адресов из США, Бразилии, Германии, Аргентины и Индии. Основной целью стал телекоммуникационный сектор, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе.

Кроме того, эксперты РКН выявили и устранили 1 336 нарушений маршрутизации трафика со стороны 263 организаций.