РКН за июль заблокировал 2 580 фишинговых ресурсов и 944 сайта с вредоносным ПО

Опубликовано 05 августа 2026, 16:051 мин.
РКН за июль заблокировал 2 580 фишинговых ресурсов и 944 сайта с вредоносным ПОСамая долгая атака длилась почти шесть дней
По сообщениям Роскомнадзора, в июле 2026 года специалисты ведомства заблокировали 2 580 фишинговых сайтов и 944 ресурса с вредоносным ПО. Также отражено 1 073 DDoS-атаки на государственные ресурсы, финансовые сервисы и операторов связи. Максимальная продолжительность одной атаки составила 5 дней 19 часов 6 минут.
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Чаще всего атаки совершались с IP-адресов из США, Бразилии, Германии, Аргентины и Индии. Основной целью стал телекоммуникационный сектор, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе.
Кроме того, эксперты РКН выявили и устранили 1 336 нарушений маршрутизации трафика со стороны 263 организаций.
Источник:Роскомнадзор
Автор:Андрей Кадуков
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