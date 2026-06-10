В России
Опубликовано 10 июня 2026, 17:55
1 мин.

РКС и Роскосмос создадут более 100 спутников для персональной связи до 2036 года

Первые проработанные этапы запустят уже в 2026 году
Холдинг «Российские космические системы» и Роскосмос заключили соглашение о создании группировки из 102 малых спутников для новой системы персональной спутниковой связи и передачи данных. Аппараты будут работать в разных частотных диапазонах на высотах от 500 до 1500 км. Эскизный проект представят в конце 2027 года, поэтапное развёртывание завершится к 2036 году, а первые этапы начнутся уже в этом году.
РКС и Роскосмос создадут более 100 спутников для персональной связи до 2036 года

© Ferra.ru

В рамках федерального проекта «Спутниковая связь и наблюдение за Землёй» спутники создадут при участии частного капитала (государственно-частное партнёрство), инвесторы уже проявили интерес. На первом этапе определят облик группировки, проанализируют запросы потребителей и разработают ключевые технические решения.

Второй этап — комплектация, сборка и предоставление услуг — пройдёт с привлечением бизнеса. Для этого потребуется разработать нормативно-правовые акты, гарантирующие стабильную среду для инвестиций и поддержку государства. Гендиректор РКС Дмитрий Автайкин выразил уверенность, что подобная «синергия» ускорит создание группировки и обеспечит её рыночную эффективность.

«Уверен, синергия нашего взаимодействия ускорит создание группировки и обеспечит её реальную прикладную и рыночную эффективность. Презентация эскизного проекта планируется в конце 2027 года, а поэтапное развёртывание аппаратов должно состояться до 2036 года, однако первые, наиболее проработанные этапы начнут реализовываться уже в 2026 году», — подчеркнул Автайкин.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#спутниковая связь
,
#Роскосмос
,
#Россия
,
#спутник
,
#В России
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. РКС и Роскосмос создадут более 100 спутников для персональной связи до 2036 года