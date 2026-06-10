РКС и Роскосмос создадут более 100 спутников для персональной связи до 2036 года

В рамках федерального проекта «Спутниковая связь и наблюдение за Землёй» спутники создадут при участии частного капитала (государственно-частное партнёрство), инвесторы уже проявили интерес. На первом этапе определят облик группировки, проанализируют запросы потребителей и разработают ключевые технические решения.

Второй этап — комплектация, сборка и предоставление услуг — пройдёт с привлечением бизнеса. Для этого потребуется разработать нормативно-правовые акты, гарантирующие стабильную среду для инвестиций и поддержку государства. Гендиректор РКС Дмитрий Автайкин выразил уверенность, что подобная «синергия» ускорит создание группировки и обеспечит её рыночную эффективность.

«Уверен, синергия нашего взаимодействия ускорит создание группировки и обеспечит её реальную прикладную и рыночную эффективность. Презентация эскизного проекта планируется в конце 2027 года, а поэтапное развёртывание аппаратов должно состояться до 2036 года, однако первые, наиболее проработанные этапы начнут реализовываться уже в 2026 году», — подчеркнул Автайкин.