В России
Опубликовано 11 июля 2025, 18:45
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РНФ объявил конкурс грантов для разработчиков нейроморфных технологий

Имени великого учёного, академика Велихова
ТАСС сообщает, что Российский научный фонд (РНФ) объявил конкурс грантов на создание нейроморфных технологий. На решение этой задачи будет выделяться от 50 до 100 млн рублей ежегодно.
РНФ объявил конкурс грантов для разработчиков нейроморфных технологий
© Tohamina / Freepik

Отмечается, что конкурс проводится в рамках памяти академика Велихова. Это один из наиболее значимых исследователей в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза, возглавлявший совет по техническому проектированию ИТЭР, также он был председателем совета ИТЭР.

Сообщается, что РНФ поддержит разработку биоподобной аппаратно-программной компонентной базы для создания цифро-аналоговых нейроморфных сенсоров и вычислительных систем. Для этих целей и объявлен конкурс грантов.

В рамках проекта планируется разработка отечественного цифрового нейропроцессора «Алтай» и создание вычислительных систем на базе мемристоров и резисторов с эффектом памяти. Квалифицированные заказчики для будущих проектов, в том числе «Лаборатория Касперского» и Росатом.

«Российский научный фонд открывает приём заявок на конкурс предоставления грантов памяти выдающегося русского учёного Евгения Велихова на проведение поисковых научных исследований под руководством ведущих учёных. О необходимости организации конкурса заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий в феврале 2025 года», — сообщила пресс-служба РНФ.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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