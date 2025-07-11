РНФ объявил конкурс грантов для разработчиков нейроморфных технологий

Отмечается, что конкурс проводится в рамках памяти академика Велихова. Это один из наиболее значимых исследователей в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза, возглавлявший совет по техническому проектированию ИТЭР, также он был председателем совета ИТЭР.

Сообщается, что РНФ поддержит разработку биоподобной аппаратно-программной компонентной базы для создания цифро-аналоговых нейроморфных сенсоров и вычислительных систем. Для этих целей и объявлен конкурс грантов.

В рамках проекта планируется разработка отечественного цифрового нейропроцессора «Алтай» и создание вычислительных систем на базе мемристоров и резисторов с эффектом памяти. Квалифицированные заказчики для будущих проектов, в том числе «Лаборатория Касперского» и Росатом.

«Российский научный фонд открывает приём заявок на конкурс предоставления грантов памяти выдающегося русского учёного Евгения Велихова на проведение поисковых научных исследований под руководством ведущих учёных. О необходимости организации конкурса заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий в феврале 2025 года», — сообщила пресс-служба РНФ.