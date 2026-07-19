В России
Опубликовано 19 июля 2026, 00:35
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Робот МФТИ установил мировой рекорд, собрав сложнейшую головоломку мегаминкс

За 9,6 секунды
Команда лаборатории интеллектуальной робототехники МФТИ создала робота, который собирает мегаминкс — один из самых сложных пазлов в мире с 12 гранями и 10⁶⁸ комбинаций — за 9,6 секунды. Это в два раза быстрее лучшего человека-спидкубера и в 68 раз быстрее предыдущего робота-рекордсмена. Результат претендует на попадание в Книгу рекордов России.
Робот МФТИ установил мировой рекорд, собрав сложнейшую головоломку мегаминкс

© Пресс-служба МФТИ

Секрет успеха заключается в уникальной механике: робот впервые в мире использует 12 независимых двигателей, каждый из которых вращает свою грань без переворота головоломки. Это устранило главную задержку, из-за которой предыдущие машины работали медленно. Проект стартовал в сентябре 2025 года при поддержке Фонда целевого капитала МФТИ, который выделил 3,7 млн рублей.

Мегаминкс — «идеальный полигон» для отработки управления сложными механизмами, потому что у него невероятно много вариантов сборки. По словам разработчиков, технологии, использованные для сборки (CAN-управление, оптимизация перебора), напрямую применимы в промышленной и сервисной робототехнике.

«Роботы для сборки кубика Рубика есть давно, и они по скорости обгоняют самого быстрого человека раз в двадцать. А вот для мегаминкса было наоборот — роботы отставали. Мы решили это исправить. Предыдущие роботы работали медленно из-за неоптимальной кинематической схемы — пазл постоянно переориентировался. Нам удалось исключить этот фактор полностью. И благодаря этому наш робот стал первым, кто сумел обогнать по скорости сборки тренированного человека», — прокомментировал успехи робота руководитель проекта, ведущий инженер лаборатории интеллектуальных технологий робототехники МФТИ Илья Осокин.

Источник:Наука.рф
Автор:Андрей Кадуков
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