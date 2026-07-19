Робот МФТИ установил мировой рекорд, собрав сложнейшую головоломку мегаминкс

Секрет успеха заключается в уникальной механике: робот впервые в мире использует 12 независимых двигателей, каждый из которых вращает свою грань без переворота головоломки. Это устранило главную задержку, из-за которой предыдущие машины работали медленно. Проект стартовал в сентябре 2025 года при поддержке Фонда целевого капитала МФТИ, который выделил 3,7 млн рублей.

Мегаминкс — «идеальный полигон» для отработки управления сложными механизмами, потому что у него невероятно много вариантов сборки. По словам разработчиков, технологии, использованные для сборки (CAN-управление, оптимизация перебора), напрямую применимы в промышленной и сервисной робототехнике.

«Роботы для сборки кубика Рубика есть давно, и они по скорости обгоняют самого быстрого человека раз в двадцать. А вот для мегаминкса было наоборот — роботы отставали. Мы решили это исправить. Предыдущие роботы работали медленно из-за неоптимальной кинематической схемы — пазл постоянно переориентировался. Нам удалось исключить этот фактор полностью. И благодаря этому наш робот стал первым, кто сумел обогнать по скорости сборки тренированного человека», — прокомментировал успехи робота руководитель проекта, ведущий инженер лаборатории интеллектуальных технологий робототехники МФТИ Илья Осокин.