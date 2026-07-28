Робот-тренажёр для рук с новой программой ускорит реабилитацию после операций

Существующие роботы-тренажёры часто работают с рывками, что затягивает реабилитацию, и не сохраняют индивидуальные настройки, поэтому врачам приходится перенастраивать их для каждого пациента. Новая программа «сглаживает» движение электромоторов и персонализирует режим, исключая лишнюю нагрузку на конечности. Прототип тренажёра с этим алгоритмом готовится к испытаниям в Медицинском комплексе ДВФУ.

По словам автора разработки Евгения Пустовалова, алгоритм позволит пациентам быстрее восстанавливать подвижность, а врачам — тратить меньше времени на рутинные настройки и больше на контроль медицинских показателей.

Как отмечает РИА Новости, ежегодно в России сотни тысяч человек проходят механотерапию, и программа призвана сделать эту процедуру безопаснее и доступнее. Внедрение в производство ожидается в ближайшие три года после испытаний.

«Новый алгоритм позволит пациентам быстрее восстанавливать подвижность руки, а специалисту‑реабилитологу — сократить время, которое тратится на рутинные действия. Согласно статистическим данным, сотни тысяч пациентов в России проходят механотерапию ежегодно — программа не только позволит делать это безопасно, но и облегчит труд высококвалифицированных специалистов, которые обязаны контролировать как саму процедуру, так и изменение медицинских показателей с течением времени», — пояснил дин из авторов разработки, профессор Департамента информационных и компьютерных систем ИМиКТ ДВФУ Евгений Пустовалов.