Роботы-шмели научились держать равновесие при сильных порывах ветра

В отличие от обычного линейного контроллера, который удерживает модель только при силе ветра до 50–60% от веса, новый гибридный алгоритм стабилизирует полёт при ударах, в полтора раза превышающих вес объекта. Время восстановления — от 3 до 6 секунд. Система управляет тремя параметрами движения крыла: амплитудой взмаха, наклоном траектории и углом поворота крыла вокруг оси.

В будущем такие роботы-шмели смогут проникать в завалы после катастроф, опылять растения в теплицах и вести незаметную разведку. В планах научной группы — усложнить модель и проверить гибридный контроллер в связке с нейросетями для полностью автономной навигации.

«Наш метод позволяет роботу сохранять устойчивый полёт в гораздо более широком диапазоне условий. Это особенно важно для микророботов, которым предстоит работать в экстремальной среде: между деревьями, внутри зданий, в поисково-спасательных операциях, при мониторинге инфраструктуры или опылении растений в теплицах», — пояснил Николай Ефанов, доцент кафедры информатики и вычислительной математики МФТИ, руководитель исследовательской группы Центра ИИ Сколтеха.