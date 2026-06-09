Роботы в космосе радикально ускорят внеземное строительство

По мнению Петруковича, если роботы заменят человека в этих процессах, это станет по-настоящему радикальным скачком для строительства в космосе. По его словам, полный отказ от пилотируемой космонавтики необязателен, но ресурс времени человека в скафандре крайне ограничен, и роботы здесь эффективнее.

Перенос промышленности на орбиту, по мнению учёного, не потребует массового космического переселения. Однако для этого нужны мощные источники энергии, которых пока не хватает. Решение этих вопросов приблизит строительство крупных объектов в космосе без постоянного присутствия человека.

«Много сейчас стали говорить, что в космосе человека не будет, но вот будут роботы. Ну, даже есть такие мнения, что вообще пилотируемой космонавтики не будет. Если мы говорим о самом главном — это скорее время работы человека в скафандре за пределами герметичного объёма.Если роботы заменят человека вот на этом ресурсе, вот на этой работе, будь то на Луне сборка или на Земле, или околоземном пространстве, это уже будет такой радикальный скачок нашей способности что-то построить в космосе», — отметил эксперт.