Росархив рассекретил чертежи и документы по советской лунной программе

Милютина рассказала, что программа Н1-Л3 была утверждена в августе 1964 года, но её главные цели — облёт Луны и высадка советских космонавтов — не были достигнуты. Тем не менее работы по программе дали ценные научно-технические результаты, которые способствовали развитию отечественной ракетно-космической техники и совершенствованию методики подготовки космонавтов.

В рассекреченный массив также вошли материалы межведомственного научно-технического совета по космическим исследованиям АН СССР и личный фонд академика Бориса Чертока — одного из основоположников советской космонавтики, ближайшего соратника Сергея Королёва. Запуск первого искусственного спутника Луны («Луна-10») состоялся 31 марта 1966 года, и эти документы открывают новые страницы истории космической гонки, сообщает РИА Новости.

«Многие документы были рассекречены только в последние годы: это чертежи ракеты-носителя, лунных автоматических и пилотируемых кораблей, их агрегатов и устройств; программы подготовки экипажей комплекса Н1-Л3, отчёты и справочные материалы по летно-конструкторским испытаниям беспилотных вариантов лунного корабля», — рассказала директор РГАНТД.