Росатом и МГУ займутся экологичными технологиями для горной промышленности

Партнёры планируют совместно разрабатывать технологии переработки минерального сырья и промышленных отходов. В рамках сотрудничества предполагается создание совместных лабораторий, проведение исследований и испытание новых сорбционных материалов.

Как отмечают в Росатоме, накопленные за годы работы отходы добывающих предприятий могут стать дополнительным источником ценного сырья. Современные технологии позволяют извлекать из них полезные компоненты, что особенно важно в условиях растущего спроса на минеральные ресурсы.

Горнорудный дивизион Росатома — один из мировых лидеров по добыче урана. Более 60% металла добывается методом скважинного подземного выщелачивания, который считается экологически безопасным. Помимо урана, компания разрабатывает месторождения золота, лития и редкоземельных металлов.