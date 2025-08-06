В России
Опубликовано 06 августа 2025, 23:12
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Росатом и МГУ займутся экологичными технологиями для горной промышленности

Стороны подписали соглашение о совместной разработке решений
Росатом и Московский государственный университет имени Ломоносова объявили о сотрудничестве в области экологичных технологий для горнодобывающей отрасли. Соответствующее соглашение подписано между горнорудным дивизионом госкорпорации («Росатом недра») и химическим факультетом МГУ.
Росатом и МГУ займутся экологичными технологиями для горной промышленности

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Партнёры планируют совместно разрабатывать технологии переработки минерального сырья и промышленных отходов. В рамках сотрудничества предполагается создание совместных лабораторий, проведение исследований и испытание новых сорбционных материалов.

Как отмечают в Росатоме, накопленные за годы работы отходы добывающих предприятий могут стать дополнительным источником ценного сырья. Современные технологии позволяют извлекать из них полезные компоненты, что особенно важно в условиях растущего спроса на минеральные ресурсы.

Горнорудный дивизион Росатома — один из мировых лидеров по добыче урана. Более 60% металла добывается методом скважинного подземного выщелачивания, который считается экологически безопасным. Помимо урана, компания разрабатывает месторождения золота, лития и редкоземельных металлов.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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