Росатом и «Яндекс» построят зарядные станции там, где покажет ИИ

Для этого «Яндекс» задействует специальную ML-модель. Она проанализирует обезличенные данные о городской среде, транспортных потоках и пользовательских привычках, чтобы спрогнозировать спрос на зарядку и выбрать конкретные точки для строительства.

«Росатом сеть зарядных станций», входящая в электроэнергетический дивизион госкорпорации, планирует расширить свою сеть до 11 000 электрозарядных станций (ЭЗС) в 53 регионах страны к 2030 году.

Соглашение также предусматривает интеграцию станций Росатома в сервисы «Яндекса». Водители смогут находить и оплачивать зарядку через «Яндекс Карты», «Яндекс Заправки» или приложение «Яндекс Про».