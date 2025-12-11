Росатом и «Яндекс» построят зарядные станции там, где покажет ИИ

Опубликовано 11 декабря 2025, 17:061 мин.
Росатом и «Яндекс» построят зарядные станции там, где покажет ИИКомпании объединят усилия
Госкорпорация «Росатом» и «Яндекс» договорились о совместном развитии зарядной инфраструктуры для электротранспорта. В рамках сотрудничества IT-компания будет помогать атомному концерну определять оптимальные места для установки новых станций с помощью искусственного интеллекта.
Для этого «Яндекс» задействует специальную ML-модель. Она проанализирует обезличенные данные о городской среде, транспортных потоках и пользовательских привычках, чтобы спрогнозировать спрос на зарядку и выбрать конкретные точки для строительства.
«Росатом сеть зарядных станций», входящая в электроэнергетический дивизион госкорпорации, планирует расширить свою сеть до 11 000 электрозарядных станций (ЭЗС) в 53 регионах страны к 2030 году.
Соглашение также предусматривает интеграцию станций Росатома в сервисы «Яндекса». Водители смогут находить и оплачивать зарядку через «Яндекс Карты», «Яндекс Заправки» или приложение «Яндекс Про».