Опубликовано 28 мая 2026, 01:30
Росатом изготовил первый реактор для плавучей АЭС Баимского ГОКа

На подмосковном заводе «ЗиО-Подольск» изготовлена первая реакторная установка РИТМ-200С для головного атомного плавучего энергоблока ПЭБ-106. Росатом строит серию ПЭБ для медного кластера на Дальнем Востоке — это первый в мире проект «зеленого» энергообеспечения промышленного производства с плавэнергоблока. Завершение работы над РИТМом позволит госкорпорации в ближайшее время перейти на новый этап и начать монтаж энергетического оборудования в корпус.
В конструкции плавучего энергоблока ПЭБ-106 предусмотрены две реакторные установки РИТМ-200С электрической мощностью 58 МВт каждая. Это модификация РИТМ-200, который уже работает на атомных ледоколах новейшего поколения 22220 — «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Плавучие энергоблоки обладают всеми преимуществами «больших» АЭС — экологичны, надежны и эффективны.

Плавучие энергоблоки легче встраиваются в существующую энергосистему и более гибкие в вопросах увеличения мощности за счет возможности наращивания их количества по мере роста спроса на электроэнергию. Для конечного потребителя ПЭБ позволит обеспечить долгосрочный тариф в условиях волатильности цен на энергоресурсы. Разработано семейство ПЭБ с реакторными установками РИТМ-200 разной мощности для северных и южных широт, а сейчас идет серийное изготовление плавэнергоблоков ПЭБ-106 для электроснабжения промышленного кластера по добыче меди в Чукотском АО.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
