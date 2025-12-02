Росатом модернизирует завод в Северске новыми центрифугами

Модернизация проводится в рамках программы технического перевооружения сублиматно-разделительного комплекса. В ней предусмотрена поэтапная замена устаревших центрифуг на современные. Это уже третье из четырех подобных предприятий Росатома, где внедряются центрифуги ГЦ-9+.

Вращающиеся со скоростью 1500 оборотов в секунду центрифуги работают по принципу сепаратора. Они разделяют изотопы, выделяя более легкий и пригодный для использования уран-235 из урана-238. Газовые центрифуги поколения 9+ являются последним серийно производимым в России типом таких машин. Их серийное производство началось в 2017 году, а внедрение на предприятиях — в 2018 году.

Ввод новых блоков на производстве в Северске запланирован на период с 2025 по 2027 год.