Росатом модернизирует завод в Северске новыми центрифугами

Опубликовано 02 декабря 2025, 22:131 мин.
Росатом модернизирует завод в Северске новыми центрифугамиВведен первый блок высокопроизводительных машин поколения 9+
Госкорпорация Росатом приступил к модернизации завода по обогащению урана в Северске (Томская область). На Сибирском химическом комбинате в промышленную эксплуатацию введен первый блок высокопроизводительных газовых центрифуг нового поколения 9+.
© Ferra.ru
Модернизация проводится в рамках программы технического перевооружения сублиматно-разделительного комплекса. В ней предусмотрена поэтапная замена устаревших центрифуг на современные. Это уже третье из четырех подобных предприятий Росатома, где внедряются центрифуги ГЦ-9+.
Вращающиеся со скоростью 1500 оборотов в секунду центрифуги работают по принципу сепаратора. Они разделяют изотопы, выделяя более легкий и пригодный для использования уран-235 из урана-238. Газовые центрифуги поколения 9+ являются последним серийно производимым в России типом таких машин. Их серийное производство началось в 2017 году, а внедрение на предприятиях — в 2018 году.
Ввод новых блоков на производстве в Северске запланирован на период с 2025 по 2027 год.