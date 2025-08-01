Росатом начал поставки радиопрепарата с самарием-153 в СЗФО

Опубликовано 01 августа 2025, 15:461 мин.
Росатом начал поставки радиопрепарата с самарием-153 в СЗФОПрепарат теперь доступен пациентам из Петербурга
Впервые в Северо-Западном федеральном округе начались регулярные поставки радиофармацевтического препарата на основе самария-153. Его доставка осуществляется АО «В/О Изотоп», входящим в научный дивизион госкорпорации «Росатом».
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Препарат теперь доступен в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова в Санкт-Петербурге. Ранее пациентам из этого региона приходилось выезжать за лечением в другие федеральные округа, так как поставки ограничивались Центральным, Уральским, Приволжским, Сибирским и Дальневосточным округами.
Самарий-153 применяется в ядерной медицине для терапии ряда онкологических заболеваний. Вещество, необходимое для его производства, получают путём облучения на реакторах РБМК-1000 Ленинградской АЭС, где с 2024 года успешно проводят его промышленную наработку.
Производителем препарата выступает Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л. Я. Карпова.