Росатом начал поставки радиопрепарата с самарием-153 в СЗФО

Препарат теперь доступен в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова в Санкт-Петербурге. Ранее пациентам из этого региона приходилось выезжать за лечением в другие федеральные округа, так как поставки ограничивались Центральным, Уральским, Приволжским, Сибирским и Дальневосточным округами.

Самарий-153 применяется в ядерной медицине для терапии ряда онкологических заболеваний. Вещество, необходимое для его производства, получают путём облучения на реакторах РБМК-1000 Ленинградской АЭС, где с 2024 года успешно проводят его промышленную наработку.

Производителем препарата выступает Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л. Я. Карпова.