Росатом обсудит с сообществом ИИ как «безопасного помощника в атомной энергетике»

Выступая на сессии «Технологии будущего и настоящего: от экспериментов к масштабированию», Скобелев подчеркнул, что Росатом активно сотрудничает с МАГАТЭ, международным сообществом и российскими регулирующими органами в разработке подходов к интеграции ИИ в качестве помощника, включая атомную энергетику. Он также отметил, что у Росатома уже есть первые примеры такой системы поддержки искусственного интеллекта, действующей на Нововоронежской атомной электростанции.

Скобелев уточнил, что разрабатываются стандарты безопасного использования ИИ в атомной энергетике. В настоящее время ведутся обсуждения как в рамках МАГАТЭ, так и с крупнейшими мировыми технологическими компаниями, которые принимают активное участие в международной атомной программе.

«Сегодня мы активно работаем с МАГАТЭ, с международным сообществом и в рамках российских регуляторов над тем, чтобы выработать подходы по применению искусственного интеллекта в качестве помощника, в том числе в атомной энергетике. <…> Используем наработки других отраслей и работаем с международным сообществом над безопасностью", — подчеркнул Скобелев.