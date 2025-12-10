Росатом рассмотрит внедрение ИИ для сложных проектов в атомной отрасли

Опубликовано 10 декабря 2025, 18:001 мин.
Росатом рассмотрит внедрение ИИ для сложных проектов в атомной отраслиТехнологии могут быть внедрены в исследования и разработки
В госкорпорации «Росатом» изучают возможности применения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Их планируют интегрировать в сложную научно-исследовательскую и проектную деятельность для атомной отрасли.
По словам директора по информационным технологиям компании Евгения Абакумова, изначальным полигоном для искусственного интеллекта может стать не атомная станция, а менее сложный проект, имеющий значение для национального суверенитета.
При этом в «Росатоме» отмечают необходимость решения ряда вопросов, связанных с сертификацией и информационной безопасностью таких систем. В перспективе языковые модели могут помогать инженерам выполнять рутинную работу, например, с технической документацией.
Абакумов также допустил, что опыт использования ИИ в проектах высокой ответственности может быть полезен для совместной работы с иностранными партнерами.