«Росатом» разработал автоматизированный конвейер для литья

Новое оборудование позволит производить сложные отливки для различных отраслей, включая лопатки турбин ракетных двигателей, корпуса насосов и клапанов, а также компоненты для космических аппаратов. Конструкция отличается модульностью и гибкостью, что позволяет адаптировать конвейер под разные типоразмеры форм и технологические процессы.

Как отметили в компании, разработка представляет собой не просто импортозамещающее решение, а более технологичный и эффективный продукт. Это поможет промышленным предприятиям повысить качество продукции и укрепить конкурентные позиции, в том числе на международных рынках.

Оборудование не имеет аналогов в России.