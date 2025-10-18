Росатом разработал новый способ изготовления радиопоглощающих материалов

Процесс создания покрытия начинается с погружения нанотрубок в раствор ферроцена — металлоорганического соединения железа, углерода и водорода, который является органическим растворителем, и последующей обработки смеси ультразвуком. Затем смесь фильтруется, высушивается и подвергается термообработке при температурах от 600 до 700 °C.

Полученный материал измельчается до порошкообразного состояния, после чего смешивается с полимерным связующим. Этот состав может быть нанесён на различные поверхности или использован для изготовления сыпучих продуктов. Уникальность нового материала заключается в его способности отражать электромагнитное излучение с коэффициентом, который в 1,5-2 раза ниже по сравнению с существующими аналогами. Технология также позволяет применять разнообразные типы связующих, что обеспечивает гибкость в производстве материалов с различными формами, уровнями твёрдости и эластичности.