Опубликовано 18 октября 2025, 01:25
Росатом разработал новый способ изготовления радиопоглощающих материалов

Этот материал более эффективен
ТАСС сообщает, что специалисты Росатома разработали технологию для производства радиопоглощающих материалов, основанную на использовании углеродных нанотрубок.
Процесс создания покрытия начинается с погружения нанотрубок в раствор ферроцена — металлоорганического соединения железа, углерода и водорода, который является органическим растворителем, и последующей обработки смеси ультразвуком. Затем смесь фильтруется, высушивается и подвергается термообработке при температурах от 600 до 700 °C.

Полученный материал измельчается до порошкообразного состояния, после чего смешивается с полимерным связующим. Этот состав может быть нанесён на различные поверхности или использован для изготовления сыпучих продуктов. Уникальность нового материала заключается в его способности отражать электромагнитное излучение с коэффициентом, который в 1,5-2 раза ниже по сравнению с существующими аналогами. Технология также позволяет применять разнообразные типы связующих, что обеспечивает гибкость в производстве материалов с различными формами, уровнями твёрдости и эластичности.

