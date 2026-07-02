Росатом разработал плазменную технологию переработки ядерных отходов

В отличие от традиционных химических методов, плазменная сепарация не требует большого количества оборудования и площадей. Как пояснил академик РАН Валентин Смирнов, «всеядность» технологии позволяет снизить число единиц оборудования и занимаемых площадей, что удешевляет переработку. В экспериментах уже продемонстрировали разделение смесей, имитирующих отработавшее топливо, и нашли решения для перевода вещества в плазменное состояние.

К 2027 году планируется создать установку следующего поколения для отработки ключевых инженерных решений. Технология разрабатывается в рамках проектного направления «Прорыв». Если её удастся масштабировать, она повысит конкурентоспособность российской атомной отрасли и сделает ядерную энергетику более экологичной. Метод впервые был представлен на Томском международном энергетическом форуме.

«Плазменная сепарация — это принципиально новый подход к переработке ОЯТ, разрабатываемый в рамках проектного направления "Прорыв". Данный метод за счёт практически полного отсутствия вспомогательной рециркулируемой среды и "всеядности" по отношению к компонентам перерабатываемого ядерного топлива обладает значительным потенциалом по существенному снижению количества радиоактивных отходов, уменьшению числа единиц используемого оборудования и занимаемых им площадей, что, в конечном итоге, снижает стоимость технологии переработки и повышает конкурентоспособность решений, предлагаемых российской атомной отраслью», — отметил Смирнов.