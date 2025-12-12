Росатом разработал технологию для производства компонента для реакторов

Технология основана на методе твердофазного синтеза. Она исключает потери ценного изотопа литий-7 и сводит к минимуму образование фторсодержащих отходов, что делает процесс экологичным. Соединение обладает требуемыми для теплоносителя характеристиками: высокой теплоёмкостью, термической стабильностью и низким нейтронным поглощением.

Ранее в России не было промышленного производства этого компонента. Новая разработка дополняет существующую цепочку: Новосибирский завод химконцентратов уже выпускает гидроксид лития-7, который является сырьём. Как отметил генеральный директор АО «Росатом химия» Михаил Метелкин, технология позволяет создать участок мощностью до тонны продукции в год.