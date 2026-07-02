Росатом создал первый в России чип для квантового сжатого света

Опубликовано 02 июля 2026, 15:201 мин.
Росатом создал первый в России чип для квантового сжатого светаРазработка позволит делать сверхточные измерения без вреда для тканей
Учёные Квантового центра Росатома разработали компактный источник квантового сжатого света на чипе — первый в России и один из первых в мире. Такое состояние света позволяет создавать сенсоры с чувствительностью выше стандартного квантового предела. Это безопасно для живых тканей и открывает дорогу к фотонным квантовым компьютерам.
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Обычно при исследовании биологических объектов увеличение мощности лазера разрушает ткани. Сжатый свет решает эту проблему: он позволяет проводить сверхточные измерения без повреждения образца. Разработка пригодится в медицинской диагностике, а также для создания оптических квантовых процессоров, которые могут решать задачи оптимизации в логистике и производстве.
Работа выполнена в рамках дорожной карты по квантовым вычислениям, которую курирует Росатом. Руководители проекта: Игорь Биленко и Дмитрий Чермошенцев. По словам Чермошенцева, Россия вошла в первый эшелон стран, добившихся реальных результатов в этом направлении. В планах — разработка квантовых вычислительных систем и детекторов на основе сжатого света.
Источник:Росатом
Автор:Андрей Кадуков
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