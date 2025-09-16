Росатом создал уран-плутониевое топливо для ядерного реактора БРЕСТ

Тепловыделяющая сборка из уран-плутониевого топлива с жидкометаллическим подслоем прошла успешные испытания. В ней впервые используется металлический натрий в стальном корпусе, который окружает топливные таблетки.

В городе Северск, Томской области, строится реактор БРЕСТ-ОД-300 на быстрых нейтронах. Учёные и инженеры Росатома с 2014 года разрабатывают и эксплуатируют СНУП-топливо в реакторе БН-600 на Белоярской АЭС.

Руководитель проекта Михаил Скупов рассказал, что первое поколение СНУП-топлива рассчитано на выгорание 6% тяжёлых атомов в реакторе БРЕСТ-ОД-300. В будущем планируется увеличить этот показатель до 12%. Для тестирования топлива в реакторе БН-600 уже установлены специальные контейнеры.

Облучательная установка OS-5 была сделана на Сибирском химическом заводе в Северске. После проверки безопасности это топливо будет испытано в реакторе БН-600.

Александр Угрюмов, главный научный сотрудник ТВЭЛ, подчеркнул, что СНУП-технологии важны для будущего ядерной энергетики. Это топливо сначала разрабатывалось для реакторов с охлаждением свинцом, таких как БРЕСТ-ОД-300 и БР-1200. Но его можно использовать и в других реакторах на быстрых нейтронах, например, в БН-1200M.