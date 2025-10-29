«Росатом» установил более 250 зарядных станций для электромобилей

Опубликовано 29 октября 2025, 23:461 мин.
«Росатом» установил более 250 зарядных станций для электромобилейОни работают на низкоуглеродной электроэнергии
Госкорпорация «Росатом» продолжает развивать сеть зарядной инфраструктуры для электромобилей в России. На сегодняшний день в 15 регионах страны установлено уже более 250 зарядных станций.
© Ferra.ru
Все станции используют электроэнергию с подтвержденным низкоуглеродным статусом. Происхождение энергии гарантируется сертификатами «Чистая энергия Росатома», которые подтверждают, что электричество было выработано на атомных станциях.
С начала года пользователи совершили почти 160 тысяч зарядных сессий, в ходе которых было отпущено более 4,9 млн кВт⋅ч электроэнергии. Количество постоянных клиентов сети за полтора года увеличилось в пять раз и превысило 18 000 человек.
В настоящее время ведется разработка зарядных решений с накопителями энергии. Они смогут обеспечивать мощность до 120 киловатт.