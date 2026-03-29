Росатом вложит сотни миллиардов рублей в проекты технологического суверенитета

По словам Лихачева, весь мир движется к развитию мировой торговли, и России важно укреплять суверенитет во внешней торговле, логистике, науке и военной сфере. Инвестиции Росатома, несмотря на бюджетные ограничения, направлены на создание собственных технологий, которые затем могут быть востребованы за рубежом.

Глава госкорпорации отметил, что иностранные партнёры рассчитывают на получение от России «единой цепочки технологий» — от обучения студентов до строительства и эксплуатации объектов. Росатом уже имеет профильные проекты в области экологии и ветрогенерации, которые могут стать основой для такого сотрудничества.

«Несмотря на все бюджетные ограничения, сотни миллиардов рублей мы тратим на поддержку проектов технологического суверенитета. Конечно же, это должно стать частью нашего экспортного предложения», — рассказал Алексей Лихачев в Telegram-канале отраслевого издания «Страна Росатом».