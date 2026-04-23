Росатом впервые в мире провёл «дожиг» опасных элементов ядерных отходов

Минорные актиниды — самые опасные компоненты отработавшего ядерного топлива. Они очень радиоактивны и живут тысячи лет. Обычно их просто захоранивают, но Росатом нашёл способ сжигать их в реакторах. В 2024 году сборки с МОКС-топливом и добавкой америция и нептуния загрузили в четвёртый блок Белоярской АЭС. Они проработали положенный срок и были отправлены на исследования.

Следующий этап — увеличить содержание минорных актинидов в топливе и опробовать их добавку в нитридное СНУП-топливо. Также планируется гетерогенное выжигание, когда опасные элементы помещают в отдельные сборки. Это часть создания атомной энергетики четвёртого поколения, которая должна быть безопаснее и экологичнее.

«На следующем этапе мы намерены увеличить содержание минорных актинидов в опытных сборках с МОКС-топливом. Помимо этого, мы планируем добавлять минорные актиниды в нитридное СНУП-топливо для быстрых реакторов, а также опробовать гетерогенное выжигание "миноров". В этом случае минорные актиниды не "подмешиваются" в уран-плутониевое топливо, а помещаются в отдельные твэлы или отдельные сборки, которые будут устанавливаться в определённых зонах реактора», - передала пресс-служба Росатома слова старшего вице-президента по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александра Угрюмова.