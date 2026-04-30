«Росатом» запустил самый мощный в России энергоблок на Курской АЭС-2

Реактор ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) получил заключение Ростехнадзора о соответствии требованиям безопасности. Его мощность на 25% выше, чем у реакторов предыдущих поколений, а срок службы ключевого оборудования увеличен вдвое. Корпус выполнен из безникелевой стали, устойчивой к радиации и высоким температурам.

По оценке госкорпорации, выручка от продажи мощности и электроэнергии составит около 11 млрд рублей в месяц, а налоговые поступления в бюджет — более 10 млрд рублей в год. В проекте участвовали свыше 90 тысяч человек. Новый блок также способен работать на МОКС-топливе из отработавшего ядерного топлива, что соответствует принципам замкнутого ядерного цикла.

«Самый мощный в России инновационный энергоблок № 1 Курской АЭС-2 с реакторной установкой ВВЭР-ТОИ электрической мощностью 1 253 МВт (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства — Инжиниринговый дивизион «Росатома») введён в эксплуатацию и официально переведён в статус действующего. Все необходимые документы госкорпорации «Росатом» подписаны», — сказано на сайте Атом Медиа.