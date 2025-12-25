«Росатом» запустил третий комплекс по переработке опасных отходов

Опубликовано 25 декабря 2025, 22:021 мин.
«Росатом» запустил третий комплекс по переработке опасных отходовПроектная мощность комплекса составляет 25,2 тысячи тонн в год
Госкорпорация «Росатом» ввела в эксплуатацию третий комплекс по переработке промышленных отходов первого и второго классов опасности. Генеральный директор корпорации Алексей Лихачев сообщил, что это часть сети из семи подобных объектов, строящихся в разных регионах страны.
Проектная мощность нового экотехнопарка составляет 25,2 тысячи тонн отходов в год. Установка термического обезвреживания перерабатывает твёрдые, жидкие и пастообразные отходы, производя товарную продукцию для промышленности. Например, это изолирующий материал на основе шлаков (7240 т/год) и смесь солей (2207 т/год).
Комплекс занимает площадь 28,4 гектара и включает 34 здания. Он оснащён многоступенчатыми системами безопасности и замкнутыми системами водоснабжения для исключения сброса загрязняющих веществ.
Как отметил Лихачев, целью является полный переход на экономику замкнутого цикла к началу 2030-х годов.