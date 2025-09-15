«Росэл» начал выпуск отечественных серверов для ИИ

Опубликовано 15 сентября 2025, 18:141 мин.
«Росэл» начал выпуск отечественных серверов для ИИОборудование для высокопроизводительных вычислений
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, запустил серийное производство новой линейки российских серверов. Оборудование разработано для задач искусственного интеллекта (ИИ), работы с большими данными и виртуализации.
© Ferra.ru
До конца года в серию выйдут три модели: универсальный сервер, система для хранения данных и высокопроизводительное решение для нейросетей. Все изделия обладают повышенной отказоустойчивостью и рассчитаны на круглосуточную работу в дата-центрах. Оборудование совместимо с отечественным программным обеспечением.
Ключевое преимущество — полная локализация производства в России. Разработка и сборка осуществляются на мощностях Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники, что обеспечивает независимость от иностранных компонентов и технологий.
В ближайшее время вся линейка будет включена в реестр Минпромторга и пройдёт сертификацию.