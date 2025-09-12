В России
Опубликовано 12 сентября 2025, 23:00
1 мин.

«Росэл» поставил более 2000 аккумуляторов для телеком-оборудования

Батареи заменят импортные аналоги
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, осуществил крупную поставку промышленных аккумуляторов для телекоммуникационной отрасли. Более 2000 батарей Oxide предназначены для источников бесперебойного питания критически важного оборудования.
«Росэл» поставил более 2000 аккумуляторов для телеком-оборудования

© «Росэл»

Производством аккумуляторов занимается Новосибирский завод радиодеталей «Оксид». Изделия выполнены по AGM-технологии и демонстрируют стабильную работу в широком диапазоне температур при возможных перепадах напряжения.

Промышленные кислотно-свинцовые батареи используются для обеспечения бесперебойной работы автоматических телефонных станций, систем оповещения и серверного оборудования. По характеристикам они соответствуют ранее применявшимся зарубежным аналогам.

Предприятие заключило долгосрочные контракты с операторами связи.

Холдинг «Росэл» создал новую линейку кварцевых резонаторов. Компоненты отличаются миниатюрными размерами и расширенным диапазоном частот, что делает их востребованными в отечественной автоэлектронике и телекоммуникационном оборудовании.

Источник:Ростех
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#Ростех
,
#разработка