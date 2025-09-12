«Росэл» поставил более 2000 аккумуляторов для телеком-оборудования

Производством аккумуляторов занимается Новосибирский завод радиодеталей «Оксид». Изделия выполнены по AGM-технологии и демонстрируют стабильную работу в широком диапазоне температур при возможных перепадах напряжения.

Промышленные кислотно-свинцовые батареи используются для обеспечения бесперебойной работы автоматических телефонных станций, систем оповещения и серверного оборудования. По характеристикам они соответствуют ранее применявшимся зарубежным аналогам.

Предприятие заключило долгосрочные контракты с операторами связи.

Холдинг «Росэл» создал новую линейку кварцевых резонаторов. Компоненты отличаются миниатюрными размерами и расширенным диапазоном частот, что делает их востребованными в отечественной автоэлектронике и телекоммуникационном оборудовании.