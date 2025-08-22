Роскачество предложило использовать цифровые двойники в промтуризме

По мнению эксперта, промышленный туризм сопряжен с рисками, в том числе с угрозой утечки конфиденциальной информации. Многие предприятия, особенно в регионах с развитой промышленностью, вынуждены ограничивать доступ на свои закрытые участки из-за опасений промышленного шпионажа.

Одним из решений этой проблемы может стать создание цифровых двойников — виртуальных моделей реальных производственных процессов. Они позволяют демонстрировать технологические цепочки без прямого доступа к ним, сохраняя при этом информационную безопасность.

Роскачество уже проводит сертификацию предприятий, организующих промышленные экскурсии, на соответствие требованиям ГОСТ. В рамках этой работы специалисты отмечают, что даже при наличии цифровых возможностей многие компании остаются осторожными.

Для расширения доступности промтуризма предлагается на этапе проектирования экскурсий заранее предусматривать защитные меры. Создание цифровых копий закрытых участков может стать одним из таких механизмов. Со стороны Роскачества заявлено о намерении корректно отразить эти возможности в разрабатываемых стандартах.