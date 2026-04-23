Роскомнадзор не станет ограничивать корпоративный VPN в России

Речь идёт о ситуациях, когда компании используют шифрованные протоколы для связи между своими офисами внутри страны. Это не запрещено и не будет ограничиваться. Для доступа к зарубежным сайтам и сервисам в рамках производственной деятельности бизнес может обратиться в Роскомнадзор с заявлением, и ведомство предоставит необходимые адреса.

Согласно заявлению РКН, на которое ссылается РИА Новости, корпоративный VPN для внутренних нужд остаётся легальным и беспрепятственным. А для работы с внешними ресурсами действует разрешительный порядок, который уже используют почти две тысячи компаний.

«Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается», — отмечено в сообщении ведомства.