Роскомнадзор объяснил блокировку сервиса Speedtest в России

По информации ведомства, американская компания, управляющая Speedtest, собирала сведения о структуре и параметрах работы российских сетей. Эти данные включают информацию о мощности узлов, схемах соединения, доступности региональных сегментов, а также технических характеристиках оборудования.

Специалисты Роскомнадзора отметили, что такая информация может быть использована для планирования и проведения кибератак, а также для оценки их результатов. В ведомстве считают, что это серьёзная угроза для безопасности отечественных коммуникационных систем и подключённых к ним организаций.