Роскомнадзор объяснил блокировку сервиса Speedtest в России

Опубликовано 30 июля 2025, 14:471 мин.
Роскомнадзор объяснил блокировку сервиса Speedtest в РоссииИз-за рисков для безопасности сетей связи
Сервис Speedtest, предназначенный для проверки скорости интернета, был заблокирован в России. В Роскомнадзоре заявили, что причина блокировки связана с возможным использованием собранных данных в целях нанесения вреда российским сетям связи.
По информации ведомства, американская компания, управляющая Speedtest, собирала сведения о структуре и параметрах работы российских сетей. Эти данные включают информацию о мощности узлов, схемах соединения, доступности региональных сегментов, а также технических характеристиках оборудования.
Специалисты Роскомнадзора отметили, что такая информация может быть использована для планирования и проведения кибератак, а также для оценки их результатов. В ведомстве считают, что это серьёзная угроза для безопасности отечественных коммуникационных систем и подключённых к ним организаций.