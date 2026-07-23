Роскомнадзор опроверг блокировку DeepSeek в России

Опубликовано 23 июля 2026, 15:351 мин.
Роскомнадзор опроверг блокировку DeepSeek в РоссииНакануне стало известно об утечке данных
Роскомнадзор заявил, что не вводил ограничений на работу китайской нейросети DeepSeek, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. В РКН подчеркнули, что доступ к информации может быть заблокирован только на основании решений уполномоченных органов, и таких решений в отношении DeepSeek не поступало. Сообщения о блокировке появились на фоне новостей об утечке диалогов пользователей в открытом доступе.
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Ранее СМИ сообщали, что переписки пользователей с DeepSeek попали в открытый доступ через Google. Это вызвало обеспокоенность и слухи о возможных ограничениях. Однако в Роскомнадзоре пояснили, что блокировка ресурсов возможна только по решению суда или другого уполномоченного органа. На данный момент таких решений нет.
Однако, при обнаружении подозрительной активности рекомендуется сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию.
Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков