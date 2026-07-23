Роскомнадзор опроверг блокировку DeepSeek в России

Ранее СМИ сообщали, что переписки пользователей с DeepSeek попали в открытый доступ через Google. Это вызвало обеспокоенность и слухи о возможных ограничениях. Однако в Роскомнадзоре пояснили, что блокировка ресурсов возможна только по решению суда или другого уполномоченного органа. На данный момент таких решений нет.

Однако, при обнаружении подозрительной активности рекомендуется сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию.